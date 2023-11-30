Из-за снегопада в Калужской области отменили междугородние автобусы

В четверг, 30 ноября, из-за большого количества снега на дорогах после ночной метели некоторые междугородние автобусы в Калужской области могут отменить.

- В связи со сложными погодными условиями и необходимостью расчистки автомобильных дорог общего пользования от обильного снежного покрова, для обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом выпуск автобусов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок может быть ограничен, - говорится в комментарии регионального министерства транспорта.

Актуальное расписание лучше уточнять на вокзалах.