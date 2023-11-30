Чиновники напомнили, что дворы должны убирать управляющие компании, а территорию у торговых объектов – представители бизнеса.

За минувшую ночь с улиц Калуги вывезли 2760 кубометров снега, сообщили утром 30 ноября в городской управе.

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