В Калуге за сутки вывезли 1360 кубометров снега

За последние сутки с улиц Калуги вывезли 1360 кубометров снега, высыпано 546 тонн пескосоляной смеси и 24 тонны реагента.

В понедельник уборкой занимаются 74 единицы техники и 104 рабочих, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- У меня нет задачи «закормить» вас фотоотчетами, - заявил чиновник. - Я показываю работу служб, как она есть. А она есть. Я тоже хожу по городу и вижу, что где-то еще предстоит как следует убраться. Все улицы стоят в плане. Моментально очистить весь город невозможно, но вы видите, что работа идет. Делаем все возможное, чтобы увеличить количество вывезенного снега и чистых тротуаров.