В 2024 году в Калужской области капитально отремонтируют 20 медучреждений первичного звена здравоохранения.

- Модернизация первичного звена идет с опережающими темпами. В Пятовском, Кудиново, Перемышле, Кременках, Тарусе и Калуге уже приступили к ремонтам, - заявили 27 ноября в министерстве здравоохранения.

В следующем году работы начнутся в поликлиниках № 2 и № 5 Калужской городской больницы №4, детской поликлинике № 5 Калуги, консультативной поликлинике Областной клинической больницы, поликлиниках в Сухиничах, Думиничах и Мещовске, детском отделении поликлиники в Кременках. Ремонт проведут также в ФАПах села Растворово Мещовского района и в деревне Ряполово Думиничского района.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Здравоохранение».