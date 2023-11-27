В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 34 596 нарушений

За неделю, с 17 по 23 ноября, в Калужской области камеры зафиксировали 34 596 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 22 287 раз.

9050 водителей нарушили правила проезда перекрестков.

1553 человека не пристегнулись ремнем безопасности.

678 автомобилиста припарковались в запрещенном месте.

598 калужан не пропустили пешеходов.

282 водителя выехали на встречную полосу в запрещенном месте.

148 попали под камеру во время движения по обочине.