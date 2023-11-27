Улицы Калуги убирают от снега 74 машины

В ночь на понедельник, 27 ноября, улицы Калуги дважды чистили от снега и обработали противогололедными материалами, сообщили в управлении городского хозяйства.

- Сейчас ликвидировать последствия снегопада продолжает 74 единицы техники и 104 дорожных рабочих, - пояснили в горхозяйстве. - Ведутся работы по посыпанию противогололедными материалами и сгребанию снега на дорогах 1 и 2 категории, вывозу снега с пешеходных переходов и остановок, подметанию тротуаров, ручной очистке лестничных сходов и труднодоступных для техники мест. Работы будут продолжаться в непрерывном режиме.

Жалобы на снег в Калуге можно оставлять по телефону 8 800 450 10 02.