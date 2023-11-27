В Калуге улицу Достоевского заливает водой

Утром в понедельник, 27 ноября, в Калуге прорвало трубу с холодной водой у входа в парк на улице Достоевского.

Вода бьет ключом на тротуаре и стекает вниз по улице в овраг.

- В диспетчерской службе водоканала заявка по этому адресу зафиксирована, - рассказали нам коммунальщики. - Как только специалисты освободятся, то будет осуществлен выезд. По поводу отключения от водоснабжения пока неизвестно, все будет зависеть от сложности ремонта.