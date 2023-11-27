Власти Калуги пообещали убрать все дороги от снега

В ночь на понедельник, 27 ноября, на Калугу обрушился обещанный синоптиками снегопад. Из-за этого движение на дорогах затруднено.

Снегом завалены тротуары и дворы.

Власти Калуги постепенно обещают убрать всю территорию.

- Постепенно бригады доедут до каждого участка, - заявил утром городской голова Дмитрий Денисов. - Вся техника в работе в Калуге.

Жалобы на уборку снега в Калуге принимают по телефону 8-800-450-10-02.