В Калужской области открыли для движения мост через Оку

В понедельник, 27 ноября, в Калужской области открыли движение по мосту в поселке Дугна Ферзиковского района.

- Движение автотранспорта по понтонному мосту на реке Ока в районе поселка Дугна восстановлено, - заявили в региональном министерстве транспорта.

Напомним, проехать там нельзя было с 23 ноября из-за образования льда в реке.