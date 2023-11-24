Шапша поручил оперативно отвечать калужанам на жалобы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу, 24 ноября, прокомментировал ситуацию с уборкой дорог от снега.

- В целом на данный момент справляются неплохо, - заявил он. - Но недоработки есть. На них надо обратить внимание.

Он поручил дорожникам активизировать работу, так как в ближайшие дни погода может ухудшиться: вновь пойдут снег, ледяной дождь, возможна гололедица.

Также глава региона затронул тему отопления в жилых домах в Калуге. Из-за проблем с котельной КТЗ часть многоэтажек осталась без тепла:

- Задача для всех ответственных структур: принять меры к скорейшему исправлению ситуации и держать ее на строгом контроле.

Также Шапша дал задание оперативно отвечать на жалобы, поступающие от жителей Калужской области. В том числе это касается работы общественного транспорта.