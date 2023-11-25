В Калуге заменят автобусы на Ольговку

В декабре в Калуге планируется пустить муниципальные автобусы по маршрутам №26 и №76 на Правый берег.

В комментариях к этой новости наши читатели поинтересовались, когда новый транспорт придет на Ольговку. Там пассажиры жалуются на работу маршрутов №63 и №66.

- Ориентировочно в 2024-2025 году оптимизация коснется и этих маршрутов, в ходе которой мы заменим частный транспорт на муниципальный, средней и большей вместимости, - заявили в горуправе, - будут пересмотрены схемы и графики маршрутов, организация перевозок с предоставлением права льготного проезда, пересмотрено расписание, а также, при необходимости, будет увеличено количество транспорта на линии.