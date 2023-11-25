В Калуге вводят одностороннее движение на улице Волкова

В Калуге комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение ввести одностороннее движение на улице Волкова. Об этом 24 ноября сообщили в городской управе.

Такие меры позволят обезопасить пешеходов, заявили чиновники.

Когда именно там установят знаки, пока не уточняется. Ранее власти заявляли, что перед этим будут построен тротуар.