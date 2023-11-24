В Калужской области отремонтировали дороги к усадьбам и воинским мемориалам

В Ферзиковском районе отремонтировали дорогу, по которой можно доехать до усадьбы Чириковых, парку Победы и мемориалу летчика-истребителя А.Т. Карпова.

Работы проведены на трехкилометровом участке в рамках нацпроекта Безопасные качественные дороги», рассказали в правительстве Калужской области.

Также в селе Кольцово привели в порядок улицу Парковую. По ней можно добраться до местной усадьбы.