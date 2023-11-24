Участок проспекта Ленина отремонтируют в Обнинске

В 2024 году в Обнинске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок проспекта Ленина от дома №134 до улицы Мира. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Работы пройдут на участке в 1421 метр.

В нынешнем году в наукограде по нацпроекту БКД привели в порядок проспект Ленина от Треугольной площади до улицы Мира, улицу Комарова от проспекта Ленина до улицы Гурьянова, улицу Звёздную вдоль домов № 5, 7, 9 до школы № 10, улицу Победы и Северный въезд в город.