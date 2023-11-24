В Калуге запретили парковаться на трех улицах

На участках улиц Гурьянова и Марата, а также Грабцевского шоссе вводится запрет на парковку. Соответствующее решение 23 ноября принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

На Грабцевском шоссе оставлять машины нельзя будет в районе домов 126-128.

На улице Марата запретная для автомобилей зона вводится на перекрестке с улицей Кропоткина.

А на Гурьянова у дома №59 нельзя будет парковать грузовики.