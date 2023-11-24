В Калужской области отменят часть автобусов из-за снегопада

В пятницу, 24 ноября, в Калужской области могут не выехать некоторые междугородние автобусы. Такое предупреждение опубликовало региональное министерство транспорта.

- В связи со сложными погодными условиями с целью обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом выпуск автобусов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок может быть ограничен, – говорится в комментарии Минтранса.

О каких именно маршрутах идет речь, пока не уточняется. Информацию нужно уточнять на вокзалах.