Калугу завалило снегом: власти просят жителей потерпеть

Сильный снегопад обрушился на Калугу вечером в четверг, 23 ноября. К утру дороги и дворы оказались укутаны десятисантиметровым слоем.

Коммунальщики занялись уборкой, но сразу все сделать не получится, признаются власти.

- До всех информация об оперативной уборке доведена. Должен быть порядок, - заявил городской голова Дмитрий Денисов. - Конечно, чтобы комплексно очистить все участки, потребуется время.

Он напомнил, что за уборку городских территорий отвечает МБУ «СМЭУ». Дворы должны убирать управляющие компании. Территорию школ, детских садов, больниц, площадки у магазинов – представители этих организаций.

Жалобу на уборку снега в Калуге можно оставлять по телефону 8-800-450-10-02.