Калуга встала в пробках из-за снегопада

Пробки наблюдаются на улицах Кирова, Ленина, Гагарина, Московской, Жукова, Пушкина, Карла Либкнехта, Телевизионной, Кутузова, площади Старый Торг и других.

Вечером в четверг, 23 ноября, в Калуге из-за снегопада затруднено движение на всех основных дорогах.

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