Жителя Калуги арестовали на шесть суток за тонированные стекла

В Калуге 23-летнего водителя арестовали на шесть суток за то, что он дважды за месяц попался инспекторам ГИБДД за рулем машины с затонированными стеклами.

Первый раз его остановили 5 октября. Передние боковые стекла «Шевроле» пропускали лишь 16,5% света при требовании не менее 70%. От водителя письменно потребовали устранить нарушение до 15 октября, но он этого не сделал.

Второй раз на той же машине калужанин был остановлен полицейскими 31 октября.

Водитель пытался оспорить наказание в суде, но шестидневный арест оставили в силе. За последний год автомобилист три раза попадался с запрещенной тонировкой. Кроме того, за ним числится более 100 других нарушений ПДД.