В Калуге коммунальщики вышли на уборку города от снега

- Самое главное сейчас – обеспечить безопасное движение на основных дорогах и маршрутах общественного транспорта, - заявил Денисов. - Уборка и дежурство продолжатся ночью.

В Калуге после начавшейся метели на уборку улиц отправилась 21 единица техники, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

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