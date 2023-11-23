Калужан попросили не выезжать на дороги на летней резине

Днем в четверг, 23 ноября, в Калуге началась метель. В ближайшее время осадки не прекратятся.

В связи с этим управление городского хозяйство призвало водителей не выезжать на дороги на летней резине.

- В связи с ухудшением погодных условий и начавшимся снегопадом рекомендуем воздержаться от поездок на машинах с летней резиной. Будьте внимательны на дорогах!