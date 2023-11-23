Цены на бензин снизились в Калужской области

За неделю, с 13 по 20 ноября, в Калужской области зафиксировано небольшое снижение розничных цен на автомобильное топливо. Статистику в четверг опубликовал Калугастат.

Бензин АИ-95 подешевел на 0,3% – до 52,27 рубля за литр.

Цена литра бензина АИ-92 снизилась на 0,2% – до 48,65.

Стоимость АИ-98 выросла на 0,1% – до 66,49.

Дизельное топливо не изменилось в цене – 60,46 рубля за литр.