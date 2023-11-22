В Калуге пытаются закрыть доступ в опасное здание

В Калуге на территории села Уварово-Починковский карьер обнаружили двухэтажное кирпичное здание, которое представляет угрозу для местных жителей.

Доступ в заброшенную постройку никак не ограничен, сообщили 22 ноября в прокуратуре Калужской области.

Прокуратура направила иск в суд, чтобы обязать городские власти ограничить доступ в здание.