Дорогу не успели вовремя отремонтировать в Калужской области

В поселке Думиничи затянули ремонт улицы Лермонтова.

Подрядчик не уложился в указанные в контракте сроки, сообщили 22 ноября в прокуратуре Калужской области.

На подрядчика завели административное дело. Ему грозит штраф от 300 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры ремонт все-таки доделали.