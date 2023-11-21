В Калуге капитальный ремонт улиц Чижевского и Огарева начнется весной

В Калуге весной 2024 года планируется начать капитальный ремонт улиц Чижевского и Огарева. По Огарева уже выбран подрядчик, работы обойдутся в 50 миллионов рублей. А на Чижевского еще меняют коммуникации, сообщили 21 ноября в городской управе.

Заменить трубы собираются до конца декабря.

- После этого дорожное полотно приведут в порядок – чтобы оно смогло дожить до весны, когда начнется капремонт, - говорится в комментарии городской управы.