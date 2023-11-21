Ремонт трех улиц завершат в Калуге до конца недели

В Калуге до конца нынешней недели планируется завершить ремонт улиц Садовой, Широкой и Черносвитинской. Об этом 21 ноября сообщили в городской управе.

Там меняют асфальт.

Работы выполняются на участке в 23 000 квадратных метров. Пока выполнено 7500.