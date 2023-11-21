В Калуге запустят новый автобусный маршрут на Правый берег

С 1 февраля 2024 года в Калуге планируется запустить новый автобусный маршрут №72л «Веснушки - Грабцево». Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в городской управе.

Это будет муниципальный транспорт. На Правый берег пустят новые красные автобусы большой вместимости.

По каким именно улицам будет ездить автобус №72л, пока не уточняется.