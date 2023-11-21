Калуге передали 100 новых автобусов для общественного транспорта. В церемонии передачи по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

- В этом году в лизинг с привлечением средств Фонда национального благосостояния мы закупили 107 автобусов, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Еще 28 единиц - через специальный казначейский кредит. 100 автобусов уже получили, еще 35 будет поставлено в регион до конца года.

Новые автобусы уже запустили по маршрутам до кампуса «Бауманки» и в Турынино. С 1 декабря 21 автобус выйдет на маршруты №26 и №76.

- Эту работу продолжим, - заявил губернатор. - Да, в крупных городах области вопросы транспорта стоят наиболее остро. И мы в первую очередь взялись за их решение. В других муниципалитетах тоже будем наводить порядок. Признателен Президенту России за поддержку региона.