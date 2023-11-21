В Калуге увеличили количество сотрудников ДПС на улицах

На улицах Калуги увеличили количество нарядов ДПС.

Инспекторы будут дежурить на разных улицах города, сообщили 20 ноября в полиции.

В этом году в областной столице увеличилось количество ДТП. В 302 авариях травмы получили 382 человека. Осенью из-за короткого светового дня растет число сбитых пешеходов.