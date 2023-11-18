Калужане снова жалуются на маршрут №34

Ранее мы сообщали о жалобах наших читателей на автобусный маршрут №34.

В редакцию опять пришло обращение о том, что водители не высаживают людей на остановке, которая обозначена на карте как СНТ «Заокское».

Калужане, которые постоянно живут в дачном поселке, вынуждены ехать до кампуса Бауманского университета и идти обратно полкилометра.

Мы обратились в УКТ. Там нам ответили, что останавливаться по требованию пассажиров водители не могут, так как это нарушение схемы маршрута.

В городской управе ранее сообщали, что остановка появится после того, как на данном участке закончат работы по строительству дороги.

Мы снова попросили комментарии у чиновников. Нам ответили, что сделать остановку общественного транспорта планируется, это дело времени, но точной даты так и не назвали.