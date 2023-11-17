В Калуге улица Королева встала в пробке из-за ремонтных работ

Днем в пятницу, 17 ноября, в Калуге затруднено движение по улице Королева на участке от парка Циолковского до улицы Гагарина.

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