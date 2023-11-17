В Калужской области доля городских дорог в нормативном состоянии вырастет до 82%

В Калужской области по итогам 2023 года доля городских дорог, которые находятся в нормативном состоянии, повысится до 82%. Об этом 16 ноября сообщила заместитель губернатора Ольга Иванова.

По региональным и межмуниципальным дорогам этот показатель ниже – 55,26%.

Всего в регионе около 4000 километров дорог.

- Мы ежегодно продолжаем совершенствовать систему безопасности дорожного движения, - прокомментировала Иванова. - В этом году в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» продолжалась установка барьерного и пешеходного ограждения. Установлено около 1000 новых дорожных знаков и знаков маршрутного ориентирования, нанесено 437 тыс. м² горизонтальной дорожной разметки, обустроено 10 проекционных пешеходных переходов, на 36 километрах автомобильных дорог установлено искусственное освещение.