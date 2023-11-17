1500 калужан воспользовались программой повышения квалификации по нацпроекту «Демография»

С начала года в Калужской области 1500 человек воспользовались возможностью бесплатно повысить свою квалификацию или приобрести новую компетенцию в рамках национального проекта «Демография». Такие данные в пятницу, 17 ноября, опубликовало правительство региона.

Федеральные операторы предлагают сегодня на выбор 135 разнообразных программ.

На портале «Работа России» размещены краткосрочные программы профессиональной подготовки: делопроизводитель, кассир со знанием 1С, консультант по цифровой грамотности (MS Office), кладовщик, косметолог-эстетист, мастер ногтевого сервиса, швея, младший воспитатель, оператор по ветеринарной обработке животных, парикмахер-универсал, повар, секретарь-администратор, слесарь-ремонтник, социальный работник, специалист в сфере недвижимости.

Также называются следующие программы повышения квалификации: бизнес-психология, маркетинговые стратегии, ведение бухгалтерского учёта, копирайтинг, основы графического дизайна, основы эмоциональной саморегуляции, ландшафтный дизайн, нутрициология, программирование на Python, свой бизнес: от идеи до реализации, управление конфликтами, эффективная коммуникация и флористика.