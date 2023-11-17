Калужскую область наградили за дороги

Калужская область стала одним из лидеров России по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Об этом сообщил 17 ноября министр транспорта региона Владимир Волочай.

Нашему региону вручили награду в рамках «Транспортной недели», которая сейчас проходит.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем выступлении отметил, что в 2023 году в России отремонтируют 180 миллионов квадратных метров дорог.