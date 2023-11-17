В Калуге остановилась часть троллейбусов №3

Утром в пятницу, 17 ноября, в Калуге возникли проблемы с троллейбусами №3. Они ходят только по внешнему кольцу до площади Победы.

Ситуацию прокомментировали в «Управлении Калужского троллейбуса»:

- В настоящее время производятся срочные работы по демонтажу аварийной опоры контактной сети. Ожидаемое время восстановления движения троллейбусов в течении 30 минут.