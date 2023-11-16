Что сейчас творится на Синих мостах в Калуге

В Калуге продолжается строительство нового путепровода Синие мосты. В четверг, 16 ноября, о ходе работ рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- Семь буронабивных свай уже готовы, рабочие ведут бурение восьмой, - прокомментировал чиновник. - Через неделю на первой опоре будущего моста подрядчик планирует завершить все работы. После этого перейдет на вторую опору. Первый пролет между двумя мостовыми опорами подрядчик планирует смонтировать в первой половине декабря.

Напомним, городская управа Калуги сообщила, что завершить работы смогут только в ноябре 2024 года.