В Калуге водителей из-за гололедицы попросили не выезжать на дороги с летней резиной

В ночь на пятницу, 17 ноября, на дорогах Калуги возможна гололедица, предупредили в управлении городского хозяйства.

- Рекомендуем воздержаться от поездок на машинах с летней резиной, - говорится в комментарии дорожников.

На выходных в Калуге усилятся морозы.