Пробка образовалась на выезде из Калуги

Днем в четверг, 16 ноября, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе Анненок образовалась пробка.

На перекрестке с улицей Резванской произошла авария, сообщили очевидцы в сообществе «Калуга ДТП». Перекрыта правая полоса.

Пробка на выезд из города растянулась на километр.