Массовые проверки ГИБДД проходят в Калуге

Шесть экипажей останавливают практически все машины, сообщили в сообществе «Калуга ДТП».

Днем в четверг, 16 ноября, на Московской площади в Калуге проходят массовые проверки ГИБДД.

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