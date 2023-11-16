ГИБДД призвала калужских пешеходов носить фликеры

Очередная трагедия с пешеходом произошла вечером 15 ноября на дороге Калуга – Таруса. Водитель «Киа» насмерть сбил 67-летнюю женщину, которая в темноте вышла на проезжую часть.

После этой аварии управление ГИБДД по Калужской области опубликовало обращение к пешеходам. Людей просят использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.

За отсутствие фликеров при нахождении пешеходов в темноте на загородных дорогах предусмотрен штраф в 500 рублей.

Также полицейские призывают калужан пересекать проезжую часть только по переходам.