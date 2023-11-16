В Калужской области заработали 5 новых дорожных камер

На дорогах Калужской области введены в эксплуатацию пять новых стационарных комплексов, которые фиксируют нарушения со стороны водителей. Список в четверг, 16 ноября, опубликовал региональный центр безопасности дорожного движения.

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