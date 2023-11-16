Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года

Жителям Калуги придется ждать окончания реконструкции Синих мостов до ноября 2024 года. Такие сроки в среду назвали в городской управе.

- Полный комплекс работ планируется завершить в ноябре следующего года, - говорится в комментарии чиновников. - Изменение сроков связано, в первую очередь, с переносом коммуникаций, выявленных в процессе реконструкции, а также со спецификой проведения мероприятий в зоне отвода железных дорог. Работы на объекте не останавливаются.

Напомним, перекрыть Синие мосты собирались еще в мае. Потом начало масштабных работ перенесли на июль. При этом чиновники со ссылкой на подрядчика заявляли, что управятся за четыре месяца. Калужане ждали открытия дороги в ноябре, но не 2024-го, а нынешнего года.

Также пока нет точных сроков по открытию перекрестка 2-го Городского проезда и улицы Тарутинской. Его горуправа обещала открыть еще в августе.