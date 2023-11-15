В Калуге заделали ямы на Каменном мосту и улице Кирова

В Калуге провели ямочный ремонт на Каменном мосту, а также на улице Кирова в районе перекрестка с улицей Рылеева. Об этом 15 ноября сообщили в управлении городского хозяйства.

Также ямы залатали на перекрестке улиц Тарутинской и Ольговской, улице Комсомольская роща, на объезде Синих мостов.

- В связи с завершением сезона готовимся к консервации мобильного завода по производству горячей асфальтобетонной смеси на базе МБУ «СМЭУ», - заявили в управлении горхозяйства. - Зимой планируем продолжить работы уже с использованием литой асфальтобетонной смеси, применяемой при низких температурах.