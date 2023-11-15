В Калужской области установят 22 модульных фельдшерско-акушерских пункта за 2024 год

В 2024 году в Калужской области планируется установить 22 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщили 15 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

- В каждом ФАПе предусмотрены: процедурно-прививочный кабинет, кабинет для приёма и осмотра взрослых и детей, санузел, приспособленный для маломобильной категории граждан и санитарные помещения, - прокомментировали в Минздраве. - Пункты оборудуют пандусом, устанавливается новая мебель и оборудование.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.