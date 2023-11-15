Улицу в Людиново перекроют из-за прокладки теплотрассы

В четверг, 16 ноября, в городе Людиново Калужской области будет перекрыт проезд по улице Трудовые Резервы.

Это связано с работами по прокладке теплотрассы, сообщили в районной администрации.

Планируется, что дорога будет закрыта с 9:00 до 11:00.