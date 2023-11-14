В Калужской области подрядчик не успел завершить ремонт дороги

В Мосальске подрядчик не успел вовремя отремонтировать улицу Калужскую. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в прокуратуре региона.

На должностное лицо подрядной организации завели административное дело. Его оштрафовали на 350 тысяч рублей.

- В настоящее время работы по контракту находятся в стадии завершения, - подчеркнули в прокуратуре.