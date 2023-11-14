Участок трассы в Калужской области отремонтируют до конца ноября

В Кировском районе Калужской области продолжается ремонт 19-километрового участка дороги Брянск - Людиново - Киров - трасса А130. Там укладывают выравнивающий слой асфальта, сообщили 14 ноября в региональном министерстве транспорта.

- Также подрядчик уже приступил к асфальтированию заездных карманов к остановочным площадкам, - прокомментировали в Минтрасе.

До конца ноября выравнивающий слой асфальта должен появиться на всем участке. Полностью работы завершатся в следующем сентябре.