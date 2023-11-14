В Калуге задержан пьяный водитель без прав

В Калуге 47-летний мужчина попался пьяным за рулем инспекторам ДПС, рассказали в полиции.

Калужанин ехал на легковушке в нетрезвом виде. Водительского удостоверения у него не было.

Ранее он уже попадался на таком нарушение, поэтому сейчас возбуждено уголовное дело.

В калужской полиции просят сообщать о пьяных водителям по телефонам дежурной части 547-888 или 547-535.