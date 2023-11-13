В Калуге обновили лежачих полицейских на 11 улицах

На 11 улицах Калуги появились новые лежачие полицейские. Там смонтировали сборно-разборные неровности, сообщили в понедельник, 13 ноября, в Службе единого заказа управления городского хозяйства.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!