Ремонт подъезда к Перемышлю завершился в Калужской области

В Калужской области завершен ремонт подъездной дороги к Перемышлю. Об этом в понедельник, 13 ноября, рассказал министр транспорта региона Владимир Волочай.

Работы велись на участке в 4,5 километра в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Ремонт начался с восстановления водопропускных труб и водоотводных канав, уплотнения грунтов земляного полотна и планировки откосов, - прокомментировал Волочай. - Затем, для устройства ровного покрытия дороги, подрядчиком было проведено холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия и укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона. Финальным стал слой покрытия из ЩМА -16. Для безопасного съезда на обочины их укрепили щебнем, также провели обустройство пересечений и примыканий, восстановление 2-х посадочных площадок, автопавильонов и заездных карманов.

Нанесена разметка, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики.